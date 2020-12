Natalia Valdebenito contra Mañalich: "Valientes para hacer daño, gallinas para enfrentar sus responsabilidades"

Natalia Valdebenito se ha caracterizado por ser una humorista que no solo en sus rutinas hace críticas sociales, sino que también en su vida diaria, sobre todo en las redes sociales. Por lo mismo no fueron sorpresas sus duras palabras contra el ex ministro de Salud Jaime Mañalich.

La humorista comentó las frases del ex Secretario de Estado sobre los informes de comisiones investigadoras de Espacio Riesco y muertes por covid-19, donde lo trató de "valiente para hacer daño, gallinas para enfrentar sus responsabilidades".

Mañalich aseguró que dichos eventos "son bastante tardíos, ya cuya validez no merece discusión", lo que desató la furia de la triunfadora en el Festival de Viña 2016, pidiendo "que paguen, hoy o mañana. Todos van a caer".

Es que para la también conductora del programa radial Café con Nata no se han asumido las responsabilidades políticas por el manejo de la pandemia del coronavirus, pese a las acusaciones constitucionales que se han llevado a cabo.

Revisa las duras declaraciones de Natalia Valdebenito contra Jaime Mañalich: