Bellolio califica como "maniobra para sacar más likes en Twitter" el proyecto de tercer retiro del 10%

El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, tildó como "una maniobra electoral, maniobra para sacar más likes en Twitter", el proyecto del tercer retiro del 10% de las AFP.

En entrevista con Radio Universo, el ministro indicó tras ser consultado al respecto que "yo creo que la misma reacción de los parlamentarios de oposición que si bien también habían reaccionado de alguna manera similar con el segundo retiro, da cuenta de que aquí hay una utilización política para hacer una especie como de propaganda y de campaña que nos parece profundamente irresponsable".

Dos diputados anuncian su apoyo a proyecto de tercer retiro del 10% de las AFP Loreto Carvajal y Gabriel Silber confirmaron su apoyo al proyecto del tercer retiro del 10%.

"Con el segundo retiro ya eventualmente podrían haber cuatro millones de personas con cero fondos de ahorro para sus pensiones y luego hacer un tercero, significa que ya no es para esta lógica que se ha dicho para que tengan sus recursos, obviamente si hay un tercer retiro, un cuarto y un quinto retiro, como dijo otro diputado, cuál es la lógica de ello es que simplemente no exista un sistema de pensiones, lo cual es completamente contradictorio con lo que la inmensa mayor parte de las personas nos está pidiendo, que es que tengamos un sistema de pensiones que tengan pensiones dignas a futuro", expresó.

Bellolio afirmó además que "no existe en el planeta un sistema de pensiones que no tenga un ahorro forzoso, no existe, se necesita tener un ahorro para poder tener buenas pensiones en el futuro, entonces seguir en la línea de hacer populismo a costa de los ahorros de las personas, es una cuestión por supuesto que le hace muy mal al país".

Pamela Jiles presenta proyecto de tercer retiro del 10% de las AFP El proyecto del tercer retiro tiene las mismas condiciones que los dos primeros, es decir, de 35 a 150 UF, universal y sin pagar impuestos.

"Yo entiendo que más bien este anuncio del tercer retiro es más bien una maniobra electoral, maniobra para sacar más likes en Twitter, pero no se gobierna por los likes en Twitter. Aquí hay un problema de convicción y si uno cree que hay que mejorar las pensiones a futuro o simplemente como es la lógica populista de ofrecer soluciones facilistas que no piensan en el mediano y largo plazo, nosotros como Gobierno tenemos la obligación y responsabilidad de pensar en un sistema de pensiones de futuro que sea sustentable", remató.