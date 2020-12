Segundo retiro: 5 consejos para sacarle el mejor provecho posible al 10%

Con el segundo retiro del 10% de los fondos de AFP en el bolsillo, no son pocas las personas que se preguntan cómo y en qué gastar el "salvavidas" económico que llegó antes de las fiestas de fin de año.

Sin embargo, para muchos, la prioridad será pagar deudas, aunque también resalta el interés por invertir en un emprendimiento o simplemente realizar compras navideñas.

Ante la confusión de muchos, el abogado y experto en educación financiera, Raimundo Bravo, miembro de Staff Chile, elaboró un listado con 5 recomendaciones que todos deben tener presentes para sacarle mejor provecho a este nuevo ingreso.

"Una situación económica saludable no depende necesariamente de la cantidad de dinero con el que cuentas, depende de cómo se planifica y se organiza, Por lo mismo, aplicar algunas técnicas básicas te puede ayudar a mantener tus finanzas y a sacar provecho de forma positiva de toda la circunstancia", asegura el abogado.

La planificación y los objetivos definidos

Para un buen uso de tu dinero debes abandonar comportamientos poco saludables para tu bolsillo. Es decir, aquellas actitudes que no contribuyen de forma positiva con tu cuenta bancaria. Definir el destino del dinero, analizando cada cosa en la que piensas gastar y lo que quieres pagar, es lo ideal.

Saber qué gastos son innecesarios

Considerar comprar algunos bienes materiales no fundamentales, cambiar el auto por uno más costoso, o comprar otros, por ejemplo, quizás sean decisiones que en primera instancia no ayudarán, ya que van a atraer más deudas a largo plazo, y para una persona que no tenga buena situación económica actual no sería lo recomendable. “Este tipo de planes quizás se pueden visualizar a futuro, cuando cambie la situación delicada de deudas” comenta el experto de Staff Chile.

Paga deudas con el retiro de fondos de AFP

Lo esencial debería ser la prioridad, como los servicios básicos o pagos atrasados que necesites realizar, es decir, esas deudas que no puedes postergar. “Es clave evitar el sobreendeudamiento y las altas tasas de intereses en préstamos. Una regla clave y una buena práctica es: nunca gastar más de lo que ganas” añade Bravo.

Invertir en negocios que puedas empezar

Esta puede ser una alternativa rentable, iniciar un emprendimiento por ejemplo, ya que te puede generar un flujo constante de dinero o entregar intereses mensuales. La inversión inmobiliaria podría ser buena idea a largo plazo.

Te puedes apoyar con asesorías

Es recomendable revisar todas alternativas potenciales para invertir, que a veces hasta las recibimos en nuestros propios bancos. Por otro lado, “solicitar asesoría y dejar que expertos en el área te expliquen con detalles y vayan más a fondo con el análisis de tu situación, es buena idea, todo esto con el fin de tomar las mejores decisiones, y además con conciencia” cierra el abogado de Staff Chile.