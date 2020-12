"Sólo" demoró 50 años: José Feliciano consigue su mejor marca en el ranking Hot 100 de Billboard

"Simplemente me llegó. No hay rima ni razón. La primera parte de la letra me llegó, luego puse la parte de la letra en inglés, sin darme cuenta de que había hecho la primera canción de Navidad bilingüe de la historia. Creé un monstruo", dijo hace poco a Billboard José Feliciano sobre una de sus más grandes creaciones: "Feliz Navidad". Canción que es un clásico de las fiestas y que en estos días cumple 50 años. Algo que hace en excelente forma y sumando un par de hitos.

Pues la popular canción creada por el músico puertorriqueño hace ya medio siglo vive el mayor éxito de escuchas desde su debut y en estos días alcanzó el número 10 del ranking Hot Ten de Billboard, dedicado a los singles más escuchados en Estados Unidos. Eso sí, creer que esta es el único hit del músico en el ranking de es desconocer su éxito en décadas pasadas. Gracias a cinco décadas de carrera y a su éxito en los años sesenta, el guitarrista tiene 11 canciones que han sido parte del el top ten y otras 9 que han estado en entre los 100 singles más escuchados.

Esta marca que llega en un momento en que el virtuoso músico ciego se presentó en el popular programa de televisión The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. El 20 de noviembre una nueva versión de "Feliz Navidad"con 30 músicos de distintos géneros y nacionalidades: CNCO, Isabela Merced, Shaggy, Jon Secada, Jason Mraz, Lin-Manuel Miranda, Rachael Ray, Gloria Gaynor, Big & Rich, Michael Bolton, Los Temerarios, Sam Moore y Styx, entre otros.

Como parte de las celebraciones, el artista de 75 años además lanzó un libro infantil homónimo sobre las aventuras de Marie, Xavier y Camila, tres niños de tres culturas distintas, cuyas historias se unen mientras un superhéroe musical -el mismo Feliciano- canta la popular canción en la Nochebuena.

"Me siento muy feliz con el libro", dijo la revista People en Español "Estamos hablándole a una generación que no me conoce. Creo que el librito va a hacer a los niños felices. Este es un regalo maravilloso que me fue otorgado y ahora lo comparto con todos mis amigos".

Una época particular

El fin de año es un momento particular para el mundo de la música debido a que las canciones navideñas se toman los espacios públicos como supermercados y centros comerciales, y -en menor medida las radios-, lo que implica que tener un éxito asegurado cada año.

Y eso no sólo ocurre con Feliciano. También es el caso del omniprensente éxito "All I Want for Christmas Is You" de Mariah Carey -que nuevamente está al tope del ranking Billboard, algo que ha ocurrido casi ininterrumpidamente desde su debut en 1994-, además de canciones como "Jingle Bell Rock" de Bobby Helms y "It's the Most Wonderful Time of the Year" de Andy Williams.