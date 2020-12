¿Qué tan perjudiciales son los cambios masivos entre los fondos de las AFP?

Según el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, es urgente que se regulen los cambios de fondos en las AFP. De acuerdo a la visión de organismos especializados, los cambios masivos y frecuentes afectan los precios de los activos y obligan a las administradoras a tener “colchones de liquidez” suficientes para hacerles frente, lo que afecta, a la larga, el retorno para los afiliados.

Anualmente, como indicó el secretario de Estado, y a modo de ejemplo, estos cambios masivos significan para una persona que está en el fondo E, “dejar de ganar” alrededor de un 0,8% de lo que tiene acumulado.

Sin embargo, para Gino Lorenzini, dueño de Felices y Forrados, empresa que sería la principal afectada con esta norma, no es más que la imposición de un “corralito”. “Es una expropiación de un derecho a cambiarse de fondo, con enormes daños patrimoniales en los afiliados”, sostuvo.

Pero ¿qué dicen otros expertos? Guillermo Larraín, académico de la U. de Chile, exvicepresidente del BancoEstado y exsuperintendente de AFP, consideró importante resolverlo, pues a su juicio efectivamente los traspasos masivos generan “una volatibilidad que uno no quisiera en los mercados”.

Aun así, dice que no es el momento para enfocarse en este asunto, menos cuando el Congreso ya lo ha desestimado en dos oportunidades. “Este proyecto se puede mejorar, pero yo lo habría entendido más bien como una indicación al proyecto de reforma al sistema previsional, que esperamos hace 10 años. Se le da un protagonismo que no se entiende, porque no es el problema principal del sistema de seguridad social. Esto hace perder el tiempo a los parlamentarios, que debieran discutir lo que realmente importa”, sostuvo.

A su juicio, no hay una buena razón a priori para abordar este asunto, pero si aún así se quiere analizar, recomendó que las nuevas regulaciones vayan de la mano con reducir los multifondos de 5 a 3, por ejemplo, porque, por lo demás, no está comprobado que haya mayores ganancias con los cambios.

Giorgio Jackson: “Es tapar el sol con un dedo”

Si bien en Chile Vamos aplaudieron que el Gobierno presentara el proyecto para regular el traspaso de los dineros de un fondo a otro, en la oposición no están muy convencidos de la propuesta de Ignacio Briones.

Para el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Daniel Nuñez (PC), el proyecto “no corresponde y demuestra la tozudez del ministro. En vez de eso debieran regular los mercados financieros”.

Giorgio Jackson (RD), en tanto, aseveró que “la propuesta es sólo tapar el sol con un dedo. El camino que deberíamos seguir es eliminar los multifondos y luego discutamos el cambio más integral del sistema de AFP”.

Por su parte, Manuel Monsalve (PS), estimó que el proyecto “responde a la presión de intereses económicos. No legislemos para resolverle el problema a las AFP”.