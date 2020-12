Carlos Díaz, nuevo presidente del Colegio de Profesores: “Poner una fecha para el retorno a clases es pura tozudez del ministro"

La semana pasada Carlos Díaz se convirtió en el nuevo presidente del Colegio de Profesores. Díaz lleva décadas como dirigente gremial. Primero en sindicatos ligados a la educación, y luego como parte de la directiva del Colegio de Profesores en la Región Metropolitana, la cual presidió en el último periodo.

Según el nuevo presidente, su foco siempre ha estado en lo gremial y en lo social. Su lista era la de continuidad del trabajo realizado por su antecesor, Mario Aguilar. Espera mantener la misma firme postura: A clases no se vuelve hasta que estén las condiciones.

¿Cuál será su primera gestión en el cargo?

—Por estatuto asumimos el 11 de enero. Aunque igual uno ya está trabajando en los temas pendientes. Somos la lista de continuidad del actual colega Mario Aguilar. Por lo mismo, creemos que tenemos que mantenernos trabajando en esa misma línea. Mientras no estén las condiciones se debe garantizar que las comunidades educativas no se infectarán. No podemos volver atrás ni llevar a estas comunidades a una situación de peligro que puedan significar vidas humanas. Por eso nos parece clave seguir con la postura que hemos tenido. No olvidemos que en mayo de este año el ministro pretendía volver a clases presenciales, después el Presidente también. Pero nuestra posición ha sido clara y firme y seguiremos igual. No se volverá hasta que estén las condiciones.

Se habla de un retorno para el 1 de marzo. Esto significa que los profesores deberán estar un poco antes ya trabajando. ¿Cuál es su postura frente a esto?

—En primer lugar, se pretende romper con un derecho adquirido de los profesores que además está regulado por ley: sus vacaciones. Molesta que además sea en este año donde los profesores y profesoras de Chile han trabajado el doble o el triple. Pretender que volvamos a trabajar en febrero, me parece incorrecto. También, obviamente, el propio Ministerio de Salud ha dicho que enero y febrero serán meses complicados. Entonces tratar de poner una fecha para el retorno a clases es pura tozudez del ministro.

¿Cuál es su opinión general sobre este tipo de decisiones ministeriales hasta ahora?

—Indudablemente algunas disposiciones del Ministerio son incorrectas. Son propuestas hechas de forma unilateral que han tratado de imponer. Por eso hemos insistido en hacer una mesa de trabajo, donde estemos todos y todas representadas.

¿Cree que la autoridad no ha considerado que la pandemia pueda tomar un semestre o más del año escolar en 2021?

—Yo creo que el ministro y el gobierno están muy preocupados de reactivar la economía, a cualquier precio muchas veces. Y no logran darse cuenta de que en realidad los colegios son centros de contagio muy altos. También los medios de transporte. Entonces hacer circular a los alumnos de un día para otro, va a repercutir obviamente en el control de la pandemia.

¿Cuáles serán los temas prioritarios de su gestión?

Bueno, la realización de clases con pandemia será e tema que indudablemente cruzará el año completo. También es importante abordar temas pendientes como el bono de retiro de los profesores. Pero están esperando tres o cinco años esperando el bono para poder jubilarse y no pueden hacerlo. Y bueno, la doble evaluación docente, condiciones de agobio y otras cosas que planteamos en movilizaciones del 2019.

¿Qué le diría al ministro de Educación?

— Espero que con el ministro podamos resolver los problemas de la educación con acuerdos y no con mandatos unilaterales. Le pido que escuche a las comunidades escolares. Y que entienda que los graves problemas que hemos tenido este año respecto al retorno no han sido capricho, sino que el sentir de las comunidades, que se preocupan de su vida y su salud. Nosotros pedimos una mesa de trabajo para buscar soluciones para esto.

Estudiantes detenidos y PTU

Para el nuevo presidente del Colegio de Profesores, la PSU era una prueba que segregaba bastante. "Los estudiantes de sectores más acomodados y colegios privados obtenían mejores resultados", señala. El dirigente destaca la necesidad de una prueba que evalúe más allá de netamente contenido. Otras aptitudes.

También se refirió a ls estudiantes detenidos en el estallido social. Es un tema de importancia para ellos.

La Aces planteó un popsible boicot a la PTU, por los jóvenes detenidos en el estallido social. ¿Qué opina al respecto?

Nosotros también exigimos la libertad de esos jóvenes, que siguen privados de libertad e indudablemente se ven afectados por esta situación de no poder rendir la prueba. Muchos de ellos estaban terminando sus estudios de educación media. Eso obviamente que nos preocupa.

¿Qué diferencias tiene la nueva Prueba de Transición con la PSU? la nueva prueba que permite el ingreso a la educación superior, se rendirá los primeros días de enero.

¿Cuál es su evaluación sobre la nueva prueba?

El cambio de la PSU es algo que se solicitó hace tiempo, ya que la prueba anterior segrega. Aún no hemos podido constatar que esta nueva prueba traiga un cambio en estos temas. El sistema actual está creado en base al lucro y las diferencias. No existe una concepción de educación colaboradora e integral.

¿Quién es Carlos Díaz Marchant?

