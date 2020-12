Jadue le responde a Piñera: "Siempre es muy grato que alguien que tiene el 7% de apoyo diga que los equivocados son otros"

La respuesta no tardó en llegar. Después de que el Presidente Sebastián Piñera calificara a Daniel Jadue como "camino equivocado", el alcalde de Recoleta y carta presidencial del Partido Comunista replicó las palabras del mandatario.

"Chile no quiere un segundo gobierno de derecha. Me he enterado hace un rato que alguien me definió como 'camino equivocado', pero el que me definió como 'camino equivocado' tiene el 7% de apoyo en Chile", declaró Jadue, durante una actividad en Talca.

"Siempre es muy grato que alguien que tiene el 7% de apoyo diga que los equivocados son otros", prosiguió el jefe comunal de Recoleta, en declaraciones reproducidas por radio Cooperativa.

Cabe consignar que la calificación de "camino equivocado" por parte de Piñera hacia Jadue se dio en el marco de una entrevista que dio el Presidente al matinal "Mucho Gusto" de Mega.

En dicho espacio, Sebastián Piñera también entregó sus definiciones sobre otros presidenciables, como Pamela Jiles o Joaquín Lavín.