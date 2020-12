Bolsonaro sobre vacuna de Pfizer: "Si te conviertes en un yacaré, es tu problema"

El presidente brasileño Jair Bolsonaro cuestionó este viernes los posibles efectos secundarios que podría tener la vacuna de Pfizer contra el coronavirus.

Durante una actividad en el estado de Bahía, el mandatario afirmó que "en el contrato de Pfizer está bien claro: ‘no nos hacemos responsables por cualquier efecto colateral’. Si te conviertes en un yacaré (caimán), es tu problema".

"Si te conviertes en Superman, si le sale barba a alguna mujer o si un hombre empieza a hablar agudo, ellos [Pfizer] no tienen nada que ver con eso. Lo peor es meterse con el sistema inmunológico de las personas", expresó en declaraciones consignadas por Infobae.

De igual manera, Bolsonaro reiteró que "yo no me vacuno", remarcando que tiene dudas pese a todas las pruebas que se han hecho. "Si la vacuna se comprueba eficiente más adelante, aún no sabemos", indicó.

"Algunos dicen que estoy dando un pésimo ejemplo. Para el imbécil, idiota, que dice que yo doy un pésimo ejemplo: yo ya tuve el virus, ya tengo anticuerpos, ¿para qué tomar la vacuna de nuevo?", remató el presidente brasileño.