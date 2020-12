Celebrando una navidad en pandemia: algunas medidas y restricciones aplicadas en Latinoamérica

Y así como en Chile se dieron a conocer las medidas para celebrar esta inédita navidad en pandemia, otros países también se preparan.

En el caso de Perú, su Ministerio de Salud lanzó una campaña que llama a no compartir utensilios durante la cena navideña e incluso utilizar mascarilla si es que se convive con población de riesgo. “No cometamos el error de decir que no pasa nada y, de manera clandestina, me aparezco para saludar a la abuelita, darle un abrazo, y luego me estoy enterando de que la están hospitalizando”, dijo el viceministro de Salud Pública, Luis Suárez. Otra recomendación fue celebrar de manera virtual.

14 días sin reuniones

En Argentina las medidas también pasan por recomendaciones. En este caso, pidieron limitar las reuniones dirante los 14 días previos a las celebraciones, cumplir con el distanciamiento físico y mantener una buena ventilación del lugar de reunión.

Al igual que en Perú, también llamaron a no compartir utensilios. Lo que si prohibieron es que las personas que tengan sintomas o hayan estado con casos confirmados, celebren. Éstas, deberán permanecer en aislamiento y sólo podrán salir en caso de necesitar atención médica (lo que será fiscalizado).

Colombia: medidas hasta el 16 de enero

Donde más drásticas serán las medidas es en Colombia. El gobierno aprobó un decreto con restricciones que regirán hasta el 16 de enero, para asegurarse de mantener controlados los posibles contagios por las fiestas. Prohibieron todos los eventos públicos o provados que impliquen aglomeración de personas y prohibieron el consumo de bebidas alcoholicas en espacios públicos o locales también.

Cerraron todas las fronteras terrestres y fluviales, solo permitirán viajes dentro del país. El Ministerio de Salud hizo un llamado a celebrar solo con el núcleo familiar, y recomendó celebraciones en línea. No tienen toque de queda, pero se está evaluando en gobiernos locales.