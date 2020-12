Cabros, ¿esto va a prender?: Clemente Pérez lanza su candidatura a la Convención Constitucional

Clemente Pérez, ex presidente de Metro y ex subsecretario de Obras Públicas, pero sobre todo recordado por su frase "cabros, esto no prendió" dos días antes de que se iniciara el estallido social del 18 de octubre, lanzó su candidatura a la Convención Constitucional.

Quien minimizara las protestas que estaban llevando a cabo los secundarios con las evasiones en el Metro en octubre del año pasado, irá como candidato por el distrito 8, que comprende las comunas de Maipú, Esación Central, Cerrillos, Quilicura, Lampa, Pudahuel, Colina y Til Til.

El propio Pérez, en el video en el que lanzó su candidatura, se refirió a sus dichos sobre las protestas que antecedieron el estallido. "Hace un año, cuando comenzaron las evasiones y muchos estudiantes se saltaron los torniquetes, yo me opuse diciendo: 'Cabros, esto no prendió'. Me equivoqué medio a medio, dos o tres días después habían muchas estaciones del Metro en llamas y muchos edificios también. No lo vi venir, lo reconozco", dijo.

"No es la violencia, sino la marcha pacífica de más de un millón de jóvenes después del estallido y la votación de millones de personas en el reciente plebiscito lo que nos permitirá tener una nueva Constitución", continuó.

Clemente Pérez se postulará como independiente por el movimiento Progresismo con Progreso, liderado por la ex ministra de Educación Mariana Aylwin, quien también será candidata a la Convención Constitucional.