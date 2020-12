Sebastián Piñera fue multado por no usar mascarilla: tendrá que pagar $2,5 millones

Tras ser captado paseando sin mascarilla por la playa de Cachagua el pasado 5 de diciembre, lo que derivó en una autodenuncia, el Presidente Sebastián Piñera fue multado por la autoridad sanitaria.

"La Seremi de Slaud de la Región de Valparaíso comunica que ha firmado la resolución del sumario sanitario cursado al Presidente de la República, Sebastián Piñera, tras la autodenuncia presentada por el Mandataorio por incumplimiento en el uso de mascarilla en el espacio público en la comuna de Zapallar el sábado 5 de diciembre", informó la autoridad sanitaria de la Quinta Región, a través de un comunicado.

"En dicha resolución, se establece una multa de 50 UTM, lo que equivale a 2.551.450 pesos", detalló.

Cabe recordar que después de que se viralizaran imágenes de Piñera paseando por Cachagua sin mascarilla, la Seremi de Salud de Valparaíso no actuó de oficio. Según el ministro de Salud, Enrique Paris, aquello no ocurrió porque no habían funcionarios de dicha entidad en el lugar de los hechos.

Cuando los registros del Presidente ya estaban publicados en diversos medios de comunicación y distintas autoridades de Gobierno tuvieron que emitir declaraciones al respecto, el propio Piñera se autodenunció por no cumplir las normas sanitarias.