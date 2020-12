Esto sí que es tener sencillo: le pagaron un millón de pesos de su retiro del 10% con billetes de $1.000 y monedas de $500

Como para no creerlo. O quizás es una nueva modalidad de "The Chilean Way".

Una persona comentó a la radio Biobío que cuando fue a cobrar su retiro del 10% de las AFP a una sucursal de BancoEstado ubicada en la calle Arlegui en Viña del Mar, le pagaron un millón de pesos con billetes de mil pesos y monedas de 500 pesos.

Pida su 10% tranquilo: el Banco Central asegura que no faltará liquidez Mario Marcel, timonel del BC, dijo que han “aumentado significativamente la oferta de circulante” y debería ser suficiente. Las AFP empezaron ayer a ajustar sus fondos para pagar a tiempo.

"Están pagando con puros billetes de mil pesos y monedas de 500. Dicen que no tienen más billete", alertó la persona, quien estaba adelante en una larga fila y pensó no sacar el dinero bajo esas condiciones.

"Imagínense todos los que vienen más atrás", agregó el afectado, quien al final retiró el dinero y se lo llevó en una bolsa plástica, con 300 mil pesos en monedas de 500 pesos.

"Uno se siente mal, porque fuera como que te pagaran con migajas la plata de uno. Por ejemplo, me dio pena una abuelita que no tenía dónde dejar la plata".