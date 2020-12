Alcalde Daniel Jadue y su viaje a Coquimbo: "No tengo excusa, no debí ir"

Luego del revuelo que causó el anuncio de que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, tendrá que enfrentar un sumario sanitario por parte de la Seremi de Salud por haber viajado desde la Región Metropolitana a Coquimbo para participar ayer de un acto político, el edil comunista asumió su responsabilidad en su cuenta oficial de Twitter por el traslado que efectuó cuando en Santiago se está en fase 2 por la pandemia de coronavirus y ello impide los movimientos interregionales.

"Ayer fui a Coquimbo a solidarizar con pobladores del Choapa afectados por contaminación de mina Los Pelambres. Pasé cordón sanitario y con permiso sanitario, ignorando que no era suficiente para salir de la RM. Seremi de Salud así lo hizo ver después. No tengo excusa, no debí ir", escribió el militante del Partido Comunista en redes sociales.

El diputado del PC Daniel Núñez acompañó a Daniel Jadue en el viaje, y aseguró que cumplieron con todas las medidas sanitarias para evitar una eventual propagación del virus."Su único delito es haber solidarizado con pobladores de Choapa Viejo, que están movilizados contra la contaminación de minera Pelambres de los Luksic", explicó el parlamentario.

Este lunes se iniciará sumario sanitario en contra de Alcalde @danieljadue por viaje interregional desde zona en Fase 2 a otro en Fase 4 del plan Paso a Paso.

Diputado @daniel_nunez_a aseguró que Jadue tenía todos los permisos para el viaje.

Diputado @daniel_nunez_a aseguró que Jadue tenía todos los permisos para el viaje. pic.twitter.com/Osm2JvmkfS — Guayacán FM (@guayacanfmcl) December 20, 2020