Jiles se mete en la disputa presidencial de Chile Vamos: emplaza a Desbordes y valora las posturas de Lavín y Sichel

La diputada Pamela Jiles (PH) tuvo palabras para la disputa presidencial en Chile Vamos, la que se vio acelerada con las recientes renuncias de Mario Desbordes y Sebastián Sichel, al ministerio de Defensa y a BancoEstado, respectivamente.

Los comentarios de Jiles se dieron en el marco de la discusión de un potencial tercer retiro de fondos de AFP, idea que ha sido impulsada por la parlamentaria y periodista.

"El mensaje que le mando a Mario Desbordes es que si no apoya y promueve el tercer retiro, está ninguneando a la ciudadanía y no subirá de los dos puntos en las encuestas", sostuvo la diputada del PH a través de un comentario en Twitter.

"Me parece que Joaquín Lavín y Sebastián Sichel comprenden mejor la necesidad de la gente que es y será dramática en marzo", agregó.

Estas palabras de Jiles fueron en respuesta a las siguientes declaraciones que emitió Desbordes en entrevista con Mesa Central de Canal 13: "Yo el mensaje que le mando (a Pamela Jiles) es que antes de pensar en un tercer retiro, paguemos el segundo (…) en principio, me opongo a un tercer retiro del 10%".

