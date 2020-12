"Fiesta del Agua" en La Pintana termina con querella

Una querella criminal interpuso la Municipalidad de La Pintana contra el organizador de una masiva actividad en la población El Castillo de esa comuna, donde decenas de menores acompañados de sus padres participaron durante varias horas en una actividad con juegos de agua, piscinas y música el domingo 20.

Sin embargo, la Región Metropolitana está en Fase 2, es decir, los fines de semana vuelve a cuarentena.

Luego de una coordinación entre Carabineros y la PDI, el Municipio, Seremi de Salud y Subsecretaría de Prevención del Delito, las fuerzas policiales convencieron a los vecinos –que llegaban a las 200 personas– de no continuar la actividad porque estaban transgrediendo el artículo 318 de Código Penal, que sanciona a quienes pongan en riesgo la salud pública.

Dicha actividad no contaba con ningún permiso municipal ni sanitario para su funcionamiento y los adultos y niños, según se pudo constatar, no usaban mascarilla ni mantenían la distancia social, además de que no había medidas sanitarias correspondientes al uso de piscinas o toboganes de agua.

La intervención de Carabineros, Policía de Investigaciones, inspectores municipales y de la Seremi de Salud, que concurrieron al lugar, logró evitar también que se realizara un “show artístico” que estaba programado, en el que participarían más de 30 artistas, y que congregaría aún a más personas.

Por todo ello la Municipalidad de La Pintana, representada por su alcaldesa, Claudia Pizarro, se querelló contra el responsable, quien tiene domicilio en la misma comuna. Fabián González Araya, el organizador, incluso subió un video a su página de Facebook llamada “Transparencia La Pintana”, en el cual se mostraba la actividad y llamaba a los vecinos a que concurrieran al lugar, haciendo caso omiso a las normas y recomendaciones de las autoridades sanitarias.