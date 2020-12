Parlamentaria express en RD: las cartas territoriales que buscan quedarse con el cupo que dejará Renato Garín en el Congreso

En plena crisis tras las renuncias de los diputados Pablo Vidal y Natalia Castillo, además del mal resultado en las primarias para el cargo de gobernador en la Región Metropolitana, Revolución Democrática debe enfrentar una decisión clave y de manera express: definir el nombre de su nuevo integrante en la Cámara Baja.

Renato Garín, actualmente independiente pero electo parlamentario en 2017 como militante de RD, dejará su cargo en el Congreso el próximo 11 de enero para iniciar formalmente su campaña como candidato a la Convención Constitucional. Ante ello, según establece el artículo 51 de la Constitución, es el partido por el que salió elegido el que debe nombrar a su reemplazante.

La colectividad presidida por Catalina Pérez ya trabaja en la definición de quién será la persona que se convertirá en representante en el Parlamento del distrito 14, que comprende las comunas de Alhué, Buin, Calera de Tango, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, San Bernardo, San Pedro y Talagante.

Y el asunto distrital es determinante. Cuando se tomó conocimiento de que Garín abandonará el Congreso, los primeros nombres en surgir a nivel de la directiva del partido no tenían vínculo con las comunas nombradas anteriormente, lo que alertó a las bases de RD en aquel territorio.

Sebastián Depolo, recientemente derrotado en las primarias para gobernador en la RM, Soledad Álamos, ex candidata por el distrito 11 y Marcela Sandoval, ex candidata por el distrito 8 fueron las primarias cartas que emergieron. Hasta el momento, sólo se mantendría en pie la opción de Sandoval.

Las cartas del distrito

La militancia de RD en el distrito 14 levantó una especie de perfil tipo para definir a la persona que se convertirá en el reemplazante de Renato Garín. Entre las características establecidas está el poseer un vínculo claro con la zona y contar con herramientas para asumir de inmediato el trabajo legislativo.

Una de las cartas es Paz Gajardo, licenciada en kinesiología de 39 años y ex dirigenta estudiantil. "Soy de San Bernardo, gran parte de mi trabajo político lo he hecho en el territorio, sobre todo después de dejar la vocería del Confech. Últimamente concentré mi energía y mi trabajo en las ollas comunes que se levantaron en distintas comunas del distrito", cuenta sobre su opción la ex presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Iberoamericana.

"Puedo aportar desde mi conocimiento de los movimientos sociales al trabajo parlamentario. Si el cupo está dispuesto y la gente estima que puedo ser una buena representante, dispuesta a asumir esa responsabilidad, pero es una decisión que se toma en colectivo", agrega.

Por otro lado aparece el abogado Renato Pizarro, de 36 años, quien se ha desempeñado como asesor legislativo de Renato Garín. "El mejor reemplazante debe ser alguien que conozca el distrito y sus problemáticas, pero que también conozca el trabajo en Valparaíso para que no pague un noviciado. Lo primordial es volcarse a un territorio, porque tenemos que crecer como partido", manifiesta sobre su alternativa el ex integrante del comando presidencial de Beatriz Sánchez.

"Llevo años trabajando en materia legislativa y en el territorio, sé lo que hay que hacer dentro del Congreso. Lo que pretendo es presentar un proyecto a mediano, corto y largo plazo", complementa.

Otra carta es Ximena Fischer, abogada de 42 años que forma parte del "Frente Trabajadores" de RD. "Llegué al territorio en marzo de este año, específicamente en San Bernardo, mis compañeros me aceptaron de inmediato y ellos me propusieron como una de las candidatas. Acepté este desafío muy importante y siento que como abogada, feminista y con conocimiento del mundo del trabajo puedo aportar en la labor legislativa", sostiene la ex asesora de Giorgio Jackson.

"La idea siempre ha sido que desde el territorio podamos tener una propuesta, más que alguien que venga desde otro lugar a hacer turismo político. Lo ideal es crear un trabajo con la comunidad", añade.

En el transcurso de la presente semana, las bases de Revolución Democrática en el distrito 14 deberían levantar un referéndum para decidir quién será su representante en la Cámara Baja. De momento, entre Gajardo, Pizarro y Fischer debería salir el reemplazante de Renato Garín.