Balacera en Maipú: Martorell le responde tajante a Cathy Barriga y asegura que a autor de disparos "vamos a perseguirlo sin parar"

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, llegó hasta el Hospital El Carmen de Maipú, para reunirse con las familias de las víctimas de la balacera ocurrida esta tarde en la Plaza de Maipú, contra puestos de una feria navideña.

El hecho, protagonizado desde un vehículo que transitaba por avenida Pajaritos, dejó a una mujer fallecida y otras cuatro personas lesionadas.

La autoridad de Gobierno fue tajante y sostuvo que "esta es una situación gravísima independiente del origen que haya tenido, es una situación absolutamente indignante".

Martorell además deslizó que ya hay avances por parte del Departamento del OS-9 de Carabineros. "Se está realizando un operativo muy importante donde podría estar la persona que realizó los disparos, y vamos a perseguirlo sin parar hasta encontrarlo y cuando esto pase, vamos a presentar las querellas".

"Como sociedad, este tipo de situaciones no la podemos permitir, no puede ser que una persona esté comprando y reciba un disparo", sostuvo Martorell.

De Kathy a Cathy

Martorell le respondió a la alcalde de la comuna de Maipú, Cathy Barriga, quien criticó al Gobierno por el aumento de los hechos delictuales en la zona.

"Las últimas veces que he llamado a la alcaldesa no he obtenido respuesta (…) hemos hecho barridos y caminatas con vecinos; se han entregado en los últimos dos años cerca de 800 millones de pesos para proyectos para Maipú".

Agregó que "hay que hacer una autocrítica como Estado, tenemos una ley de armas que está absolutamente añeja y vieja".