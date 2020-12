Joven estudiante lleva varios días desaparecida: familia apunta a misteriosa cita de Tinder

Horas de angustia e incertidumbre viven por estos días la familia de María Isabel Pavez Zamora, una joven 22 años quien está desaparecida desde hace varios días cuando se contactó vía WhatsApp por última vez con su madre y amigos.

La joven estudiante de segundo año de la carrera de obstetricia de la Universidad Diego Portales y con domicilio en la comuna de La Florida, salió de su casa el pasado jueves, día en que sus familiares le perdieron el rastro físicamente.

¿Hacía dónde se dirigió María Isabel? Hasta el momento existen dos versiones, las cuales ni familiares ni amigos han podido corroborar. Aunque lo primero que hay que apuntar, es que la -hasta ahora- joven perdida le aseguró a su madre y amistades, que su teléfono celular estaba presentando fallas tras haberse "mojado".

En conversación con Publimetro, Lorena Zamora, madre de María Isabel, señala que “hablamos el jueves y el viernes nuevamente me contactó por WhatsApp, me contó que estaba donde su ex pololo y ahí me dice que su celular se había mojado y que solo podía escribir, que no podía recibir audios ni llamadas porque estaba malo, yo le deposité plata para que se comprara uno, entonces me dijo que iba tratar de comprarlo online e ir a buscarlo el sábado”.

Zamora agrega que "el domingo ella tenía que estar en la casa sí o sí, porque teníamos un compromiso. Fui a su dormitorio y no estaba, yo sabía que tenía que llegar, empecé a preguntar a sus amigos más cercanos, nadie sabía nada, sus amigos dijeron que su última conexión en redes sociales había sido el viernes, y desde ahí que estamos buscándola”.

La misteriosa cita de Tinder

Giselle Contreras, amiga de María Isabel, entrega pistas claves de la desaparición de la joven. “A cuatro amigas nos dio la información de que se iba a juntar con alguien que conoció por Tinder. Yo le pedí la ubicación y no me la dio, pero sí se la envió a un amigo en la tarde”, afirma Giselle.

Y agrega: "Mandó una dirección ambigua, que queremos dejársela a la policía, porque nosotros fuimos hasta allá, y no existía: las calles eran paralelas y el número no coincidía”.

Giselle asegura que "el hecho de que tuviera que arreglar el teléfono nos juega muy en contra, el viernes lo iba a ir a comprar, y el sábado lo iría a buscar”, agregando que "su última conexión de WhatsApp fue el día viernes a las 23:44 horas, esa vez se conectó, leyó unos menajes del grupo, se salió y no se volvió a conectar".

Por el momento, todas las inquietudes apuntan a esta supuesta cita de Tinder. "No sabemos nada de esta persona, María Isabel no nos contó nada. Nosotros intentamos entrar a su perfil para ver si encontrábamos algo pero nada, no pudimos entrar con su correo".

Estado de ánimo y el ex pololo

El estado de ánimo de María Isabel, también llamó la atención entre sus amistades. "Andaba triste y alejada esos días, probablemente por la U, por el estrés, no entendíamos muy bien, dijimos que le diéramos un espacio, andaba triste también porque había terminado con el pololo hace poco, fue un pololeo largo", asegura la amiga de la joven.

En esa línea, Giselle asegura que recién este martes lograron contactarse con su ex pololo de la estudiante de 22 años, un joven al cual no alcanzó a conocer. "Nos dijo que no veía a María Isabel desde el 11 de diciembre. Nos contó que ella fue a verlo porque estaba de cumpleaños, le dio un abrazo y se fue".

"No pueden hacer nada sin la orden de un fiscal"

Giselle revela que recién el día lunes, la mamá de la joven supo de la existencia de este supuesto encuentro generado a través de la app de citas. Tras dar la información a Lorena, su familia y amistades interpusieron una denuncia por presunta desgracia en Carabineros, pero la búsqueda no ha dado frutos.

Este martes, la familia acudió a la Policía de Investigaciones, sin embargo, la respuesta fue tajante: "Nos dijeron que no podían hacer nada sin la orden de un fiscal", afirma Giselle.

En las últimas horas, los mensajes de búsqueda en redes sociales se han vitalizado intensamente. "Nos han ayudado mucho las redes sociales, ojalá nos ayuden a encontrar luego a María Isabel", concluye la amiga de la joven.