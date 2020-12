El llamado desesperado de Carabineros para no salir de la RM: advierte "kilómetros de congestión" por controles

Los chilenos somos muy porfiados y eso ha quedado demostrado con los números que entregó hoy Carabineros. Desde que la Región Metropolitana entró a Fase 2, 2.157 vehículos han sido devueltos desde los controles carreteros por tratar de salir de la capital sin los permisos respectivos.

El balance lo entregó la general Marcela González, jefa de Tránsito y Carreteras, quien advirtió que los automovilistas que insistan en salir de la RM sin los permisos se exponen a pasarlo mal en congestiones kilométricas.

"Las personas que no cuentan con permisos, que no salgan porque de verdad van a haber kilómetros de congestión y no lo van a pasar bien, tratemos de ayudar a tener una Navidad tranquila y Carabineros va a estar preocupado de ello", enfatizó.

También reiteró que en la Región Metropolitana habrá 14 puntos de control, cinco de ellos en las carreteras que salen de la capital, donde habrá apoyo de drones, helicópteros, radiopatrullas y motociclistas.

Además, expresó que "la fiscalización no es la única solución, así que el llamado a las personas es a que se queden en sus casas". Finalmente, advirtió que las personas que logren pasar los controles se arriesgan a ser detenidas en otras regiones.

El gobierno instalará cordones sanitarios en las macrozonas de la región Metropolitana, Gran Valparaíso, el Gran Concepción y la región de La Araucanía, a contar de las 18:00 horas de mañana y hasta las 5:00 horas del sábado.