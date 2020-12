Cathy vs Kathy: Alcaldesa Barriga criticó a la subsecretaria Martorell y ésta le contestó

La jefa comunal de Maipú, Cathy Barriga, señaló en un video de Instagram que “el gobierno tiene que hacerse presente, no reactivamente, no porque ocurra un incidente. Necesita apoyo permanente nuestra comuna“.

“Hemos enviado oficios, he solicitado personalmente el apoyo y resguardo a nuestros vecinos y vecinas. Por qué tienen que pasar cosas así cuando no hay ningún tiempo de protección (…) vamos a tocar las puertas que sean necesarias”, aseguró.

Balaceras en tres comunas: ¿Qué pasa con nuestra seguridad? Analistas y autoridades apuntan a problemas de seguridad vinculados con una fuerte presencia de narcotráfico. La tenencia y acceso a armas es otro factor. El ministro del Interior cree que la ley que las regula es “anacrónica”.

Crítica a la subsecretaria

También apuntó contra la visita de Katherine Martorell al Hospital el Carmen, asegurando que “se puede agradecer la visita de la subsecretaria (de Prevención del Delito), pero más allá de la visita, necesitamos una planificación permanente“, catalogando esta acción como un “acto reactivo”.

Martorell le respondió a la alcaldesa Barriga, ante su critica al Gobierno.

¿No le contesta?

“Las últimas veces que he llamado a la alcaldesa no he obtenido respuesta (…) hemos hecho barridos y caminatas con vecinos; se han entregado en los últimos dos años cerca de 800 millones de pesos para proyectos para Maipú”, señaló Martorell.

Sin embargo, la autoridad hizo una autocrítica apuntando a que tenemos “una ley de armas añeja y vieja”.