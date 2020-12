El fuerte descargo de Monserrat Álvarez por balacera en Maipú: "Aquí hay temas que no se están hablando"

La conductora del matinal de "Contigo en la mañana" de Chilevisión, Monserrat Álvarez, realizó un fuerte descargo contra las autoridades y clase política por la fatal balacera ocurrida este martes en una feria navideña en Maipú.

Tras la conferencia de prensa posterior a la reunión que sostuvo esta mañana el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, junto a la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, y la subsecretaria de la Prevención del Delito, Katherine Martorell, la periodista realizó un duro análisis en vivo.

"Me voy a tomar la libertad, pero yo creo que a todos nos pasó que esta conferencia de prensa nos dejó bastante desolados. Es decir, la verdad que uno siente que la clase política, las autoridades, no están dando el ancho. El nivel de respuestas básicas para un tema tan complejo nos hace pensar que lo que está pasando en Chile es porque la clase política no ha dado el ancho, también, respecto a preocuparse seriamente de los temas", señaló Álvarez.

"¿Qué autoridad se atreve a hablar, por ejemplo, de un tema que es tabú, que es la corrupción de la policía? Si el tema es si el narcotráfico está permeando las instituciones del Estado. Chile era una cierta isla, aparentemente, en los temas de corrupción, pero eso hoy no está ocurriendo. Uno quiere que las autoridades hablen las cosas por su nombre y que no nos digan que, ahora, a continuación, vamos a ir a un ‘patrullaje mixto’. Es un montaje comunicacional y algo para la prensa", tiró.

Pero la periodista no se quedó ahí. Álvarez apuntó que “aquí hay una serie de temas que no se están hablando: lo permeable que está siendo el Estado de las policías a todo esto. Todo esto está relacionado: los bajos sueldos de carabineros implican que también son muchos más permeables a los posibles sobornos con el narcotráfico. No es toda la institución, pero si están siendo procesados 700 funcionarios del Ejército, 28 mil millones de pesos robados por los altos mandos de Carabineros, también esa corrupción se permea a las filas de Carabineros”.

"Cuando una autoridad va a hacer una conferencia así y con esa simpleza aborda lo que ocurrió ayer… y no solamente el gobierno, sino también los legisladores… de qué están preocupados. Es decir, esta ley que permite incautar los bienes mientras se está investigando, que es súper importante como herramienta, entró en abril al Congreso. Esa ley yo creo que era urgente. Si no le puedes incautar los bienes a quienes están recién imputados, la verdad es que tiene muy pocas herramientas", remató.