Mario Olavarría, alcalde de Colina, se refirió a la seguridad del país: “Todos sabemos que los fuegos artificiales son porque llegó la mercancía”

Mario Olavarría, alcalde de Colina y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile ve con mucha preocupación el tema de la seguridad en el país.

Advierte que no es un problema reciente y que, de hecho, en su comuna llevan bastante tiempo combatiendo una violencia y narcotráfico en crecimiento. El edil pidió mayor fiscalización.

¿Qué opina sobre la solicitud del Presidente de acelerar las leyes en el Congreso?

“El Presidente puede tener razón en algunos aspectos, pero es un tema demasiado serio como para pasarse la responsabilidad unos a otros entre las autoridades. Para mí el tema de seguridad es importante, los invito a que hagamos un trabajo en conjunto. Hemos visto que en mi comuna igual hay problemas y hemos tratado de verlo a través del Gobierno y del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Porque es importante recordar que el Ministerio también se llama de Seguridad Pública”.

¿Cómo evaluaría el trabajo de las autoridades de ese ministerio?

“Bueno, tenemos el ministro y también a la Subsecretaria de Prevención del Delito. Pero la subsecretaria Martorell ha estado trabajando más de vocera del covid que en su cargo. Uno dice, pucha es tan importante la seguridad, que debiera estar dedicada a eso no más y no estar como vocera del covid. No es una crítica a ella en lo personal. Pero alguien estas tomando esas desiciones y no son buenas”.

Según usted, ¿Por qué se están generando situaciones violentas?

“El tema de la seguridad está desbordado. Y ese es el problema. Esto nos rebota en las poblaciones, en nuestras comunas. Carabineros no da abasto. No tienen el personal ni los equipos necesarios y eso es bueno que lo sepa la gente. La PDI es una institución más pequeña. Por lo tanto, algunas municipalidades lo complementamos con seguridad ciudadana. Pero son una manera de colaboración y prevención, nada más. No tenemos armas y estos delincuentes actualmente están usando armamento pesado”.

Se habla de que habría sido un enfrentamiento por narcotráfico. ¿Cree en esa afirmación?

“Absolutamente. Y también hay grupos de inmigrantes colombianos y haitianos, no todos obviamente, que están de manera ilegal y se dedican a ser delincuentes. Estoy hablando con conocimiento de causa. La migración es natural y debe hacerse con las leyes que corresponden. Pero no soy ciego de que los narcotraficantes necesitan vendedores y sacan mano de obra barata así. Muchos de ellos llegan sin papeles y nadie los va a revisar. Entonces, todo esto que se genera es porque no se está fiscalizando. Acá se ve en un sector cerca de la cárcel. ¿Revisan a esa gente? ¿Se toman las medidas necesarias? Todos sabemos que los fuegos artificiales que vemos son porque llegó la mercancía”