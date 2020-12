Piñera tras arribo de vacunas contra coronavirus: "Es un momento de mucha alegría, de mucha emoción"

El Presidente Sebastián Piñera recibió este miércoles en el aeropuerto de Santiago el arribo de las primeras 10 mil dosis de vacunas contra el coronavirus.

"Es un momento de mucha alegría, de mucha emoción, ver a ese helicóptero que lleva una esperanza. Porque mucha gente ha trabajado mucho, durante mucho tiempo, para poder asegurarles a nuestro compatriotas que vamos a tener una vacuna segura, eficaz y oportuna", expresó el Mandatario.

De igual manera, confirmó que "el plan de vacunación parte hoy día. Se va a vacunar en primer lugar al personal de salud sanitario que ha estado en primera línea".

Llegan a Chile las primeras dosis de vacunas de Pfizer contra el coronavirus Las primeras 10 mil dosis arribaron al aeropuerto de Santiago en un vuelo comercial procedente desde Bélgica.

"Vamos a partir hoy día con estas primeras 10 mil dosis con el personal de salud de los hospitales Metropolitano, la Posta Central y el hospital San José y mañana vamos a ir a las regiones.

En ese sentido, Piñera recalcó que el foco será en las regiones más afectadas: Biobío, La Araucanía y Magallanes.

El Mandatario recalcó además que la vacuna es "voluntaria y gratuita, la va a proveer el Estado". Asimismo, afirmó que "esta vacuna es segura y eficaz".

"Llamo a todos mis compatriotas a vacunarse con tranquilidad, con seguridad. El hecho que llegó la vacuna por fin no significa que se terminó la pandemia, por eso vamos a tener que seguir conviviendo y vamos a tener que aprender a convivir con el coronavirus muchos meses más. Por eso les pido que no bajemos la guardia, no caigamos en falsas esperanzas, mantengamos los cuidados personales, cada uno se cuida a si mismo", remató.

