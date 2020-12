Aumento de robo de automóviles: los sistemas de seguridad que están disponibles en el mercado

Sistemas de inteligencia artificial, vidrios irrompibles, entre otros, son algunas de las tantas opciones disponibles en el mercado, que han surgido ante el crecimiento del robo de vehículos.

Datos entregados por la Subsecretaría de Prevención del Delito, desde que comenzó la pandemia, en el país se roban 52 autos por día aproximadamente. Razón que ha llevado a muchas personas preocuparse por su seguridad y adquirir algunas de las tecnologías disponibles para combatir este tipo de delito.

Un caso de aquello, es la tecnología nacional de Ivan Drive. "Nuestro Sistema de Inteligencia Virtual, funciona de forma autónoma, no necesita de una activación mediante un app, sino que al reconocer al delincuente, el sistema comienza a operar, realizando una advertencia verbal, tomando fotografías para finalmente detener el vehículo sin la oportunidad de volver a encenderlo, debido a que el delincuente no tiene la autorización” Señaló Michel Pizarro, Gerente General de Ivan Drive.

Según cifras de la Fiscalía Nacional, desde el inicio del estado de excepción hasta julio del presente año se registraron 52 casos de robo de auto con homicidio, un 62,5% más que el 2019, donde se registraron 32 casos.

Láminas de seguridad y llaves

Otro de los sistemas que la gente ha buscado como solución, son las láminas de seguridad. Una delgada capa resistente, compuesta por diferentes materiales, que permite evitar que los vidrios del vehículo se rompan impidiendo el robo y protegiendo a los individuos que están dentro del auto. Esto se ha hecho necesario debido a los frecuentes casos de robos de pertenencias desde el interior del vehículo, en lugares específicos como semáforos en rojo, estacionamientos, tacos, etc.

Finalmente, la tecnología no solo se quedó en el auto, sino también en las llaves. La codificación de estas permite tener exclusividad y un seguro adicional a la hora del robo de un vehículo. Resultan muy útiles cuando el auto se encuentra estacionado, ya que el delincuente no cuenta con la llave codificada que activa el auto, por lo que podría entrar pero no podrá encenderlo, evitando así el robo. Como estas hay miles de opciones a diferentes precios.