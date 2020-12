Doctor Ugarte tras ser vacunado contra el coronavirus: "Es realmente una inyección de esperanza"

El doctor Sebastián Ugarte fue uno de los funcionarios de la salud que fue vacunado este viernes contra el coronavirus.

El jefe de la Unidad de Paciente Crítico de la Clínica Indisa fue inoculado justamente en dicho recinto asistencial, tras la llegada a Chile de las primeras diez mil dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech ayer jueves.

"Es realmente una inyección de esperanza. Muchos compañeras y compañeros de trabajo, paramédicos, enfermeros, médicos, se están vacunando en estos momentos y ver sus rostros de alegría, de esperanza, después de estar enfrentando día a día la enfermedad cara a cara", señaló a 24 Horas.

Doctor Ugarte entre trabajadores de la salud que recibirán la vacuna este viernes: "Es una luz de esperanza" "La verdad es que es una gran esperanza porque el desarrollo de una vacuna ha sido una hazaña de la ciencia en poco tiempo", señaló el médico.

Sobre su estado tras la vacunación, afirmó que "me sentí muy bien, el pinchazo no duele absolutamente nada y después no he sentido nada diferente a lo normal".

Por último, el doctor Ugarte remarcó que "nos hacía falta un poco de esperanza, muchos funcionarios de la salud a lo largo del país estamos un poco cansados y esto es realmente lo que necesitábamos. Un segundo aire".