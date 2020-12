Perdió a su esposa en "apuesta" y mandó a violarla por amigos: después le arrojó ácido

No es primera vez que pasa en India: un hombre fue detenido por apostar a su esposa, y dejar que un grupo de amigos la violara. Pero la historia no sólo quedó ahí, porque cuando la mujer no permitió que siguieran abusando de ella, le arrojó ácido.

El marido confesó haber perdido una apuesta que implicaba “ceder” a su esposa durante un mes a un grupo de amigos, pero luego de tres ocasiones la mujer se negó a ir con el grupo de hombre por lo que su esposo le arrojó ácido.

“La pareja estuvo casada durante unos 10 años. A su marido le gustaba el juego y la perdió en una apuesta a finales de octubre”, dijo a The Independent Rajesh Kumar Jha, un alto funcionario de la comisaría de Muzahidpur.

En el Biobío, La Araucanía y Magallanes: hoy comienza proceso de vacunación en regiones Esto luego que llegaran al país las primeras 10 mil dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el coronavirus.

“Después de eso, la envió a los jugadores contra su voluntad, donde los hombres la violarían. Si alguna vez se resistía a la explotación sexual, su esposo la golpearía y la tomaría como rehén”, dijo.

De acuerdo a medios locales, la mujer de 30 años, sufrió varias quemaduras, pero sus suegros la mantuvieron secuestrada en su casa para ocultar lo ocurrido.

La mujer logró escapar de la casa de sus suegros y se dirigió donde sus padres quienes la llevaron ante la policía quienes arrestaron a su esposo.