Presidente de EFE fue tendencia en Twitter porque no pudo comprar acciones para su hija

El presidente de EFE y ex ministro de Transportes en el primer gobierno de Sebastián Piñera, Pedro Pablo Errázuriz, fue tendencia en Twitter luego que en una carta enviada a El Mercurio, reclamara que no pudo regalar acciones a su hija para esta Navidad.

Posteriormente, al recibir numerosas críticas por su misiva, Errázuriz comentó en su Twitter que su intención fue "decir en forma irónica que la regulación está tan mala que es imposible ahorrar hoy".

En la nota publicada, Errázuriz señala que “me pareció que una buena manera de mostrar optimismo y confianza en el futuro podía ser regalarle acciones a mi hija (26 años). Cómo sería la sorpresa cuando la corredora de bolsa me dice que no puedo comprarle acciones porque su perfil de inversionista era ‘conservador’, pese a que ella sólo tiene acciones en la misma institución financiera. Nuevas reglas de la Comisión Nacional de Valores, me explica. Si hubiese querido comprarle una botella de pisco hubiese sido fácil, pero el mismo monto en acciones… ¿Quién puede querer hacerle ese daño a una hija? ¿Quién puede querer tener acciones hoy?”.