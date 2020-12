José Antonio Kast afirma que no apoyaría a Joaquín Lavín en una eventual segunda vuelta presidencial

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, afirmó que podría no estar dispuesto a apoyar al alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, en una eventual segunda vuelta presidencial.

El excandidato a La Moneda señaló en el programa "Pauta libre" que "Joaquín Lavín se ha presentado varias veces de candidato presidencial. En la primera yo colaboré intensamente en su campaña, en la segunda también. De hecho, en mi antiguo distrito Lavín le ganó a Sebastián Piñera".

"Pero él ahora se sitúa en la socialdemocracia y le apunta a la centroderecha. Él se cambió de eje. Él dejó de ser de derecha. Entonces por lo tanto ¿será él el llamado a unir a la derecha? A mí me parece no", afirmó.

En ese sentido, indicó que "es la ciudadanía la que tiene reencontrarse con la verdad con la política y la verdad se hace diciendo las cosas por su nombre, no buscando o planteando fantasías como la ‘unidad nacional’".

"¿Joaquín Lavín podría hacer un gobierno de unidad nacional con el Partido Comunista, con el Frente Amplio, con Hugo Gutiérrez, con Carmona, con Teillier?", expresó.

Consultado si le cree a Lavín, Kast afirmó que "no y cada vez estoy más distante de él" y señaló que no lo apoyaría en una eventual segunda vuelta: "En las condiciones en las que estamos hoy día, yo me restaría".