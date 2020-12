Pedro Pablo Errázuriz se disculpa por su carta en El Mercurio: "Fue una torpeza, una brutalidad"

El presidente de EFE y ex ministro del Presidente Piñera, Pedro Pablo Errázuriz, se disculpó luego que se convirtiera en tendencia en redes sociales ayer sábado por una carta que envío a El Mercurio.

En dicha misiva, se quejaba por no poder comprarle acciones a su hija como regalo de Navidad, hecho fue criticado en redes sociales.

"Me pareció que una buena manera de mostrar optimismo y confianza en el futuro podía ser regalarle acciones a mi hija (26 años). Cómo sería la sorpresa cuando la corredora de bolsa me dice que no puedo comprarle acciones porque su perfil de inversionista era ‘conservador’, pese a que ella sólo tiene acciones en la misma institución financiera", señala el escrito.

Nuevas reglas de la Comisión Nacional de Valores, me explica. Si hubiese querido comprarle una botella de pisco hubiese sido fácil, pero el mismo monto en acciones… ¿Quién puede querer hacerle ese daño a una hija? ¿Quién puede querer tener acciones hoy?", expresa la carta.

Ni Dickens hubiese imaginado un cuento de navidad tan crudo como el Pedro Pablo Errázuriz pic.twitter.com/UETA4XEUVT — Gimmick (@encriptedword) December 25, 2020

Tras las reacciones, Errázuriz señaló a Mega que "siento mucho haber ofendido a tantas personas, porque la verdad es que el impacto y la reacción que causó me hace ver lo poco relevante que es la discusión que pretendí plantear con esa ironía, respecto de la realidad que viven muchos, que están muy afectados".

"Me di cuenta que fue una torpeza, una brutalidad, y la reacción de las personas me hace expresar un sentimiento de disculpa, es lo que más me nace", afirmó.

Finalmente, Errázuriz expresó que la carta "era una crítica a la regulación, muy mal escrita y muy mal expresada, y generó una reacción que me hace ver con claridad la torpeza en las circunstancias actuales".