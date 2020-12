La carta presidencial de Bachelet: firmó carta en apoyo a la PS Paula Narváez

La exPresidenta y actual alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, firmó la carta presentada el fin de semana por militantes socialistas para apoyar la candidatura de su ex vocera de gobierno, Paula Narváez, como abanderada presidencial del PS.

Esta jornada, la ex Mandataria selló su firma en la misiva titulada “Nunca más sin nosotras”, en la que presentan a Narváez como su “continuadora natural” en La Moneda y en la que postulan que es “inaceptable que las candidaturas presidenciales de nuestro partido sean sólo masculinas”, luego de que un grupo de diputados del partido solicitaran al timonel del conglomerado, Álvaro Elizalde, tomar el desafío.

La propuesta fue presentada el sábado y a la fecha ya cuenta con más de 860 firmantes que apoyan a la asesora en ONU Mujeres Latinoamérica para ser la carta socialista a la presidencia en las elecciones del próximo año.

Así, Bachelet dejó entrever su apoyo a su ex portavoz, incluso por sobre otros ex ministros de Estado, como Heraldo Muñoz y Francisco Vidal, del PPD, y el mismo Elizalde, quien aún no define si se inscribirá en la carrera presidencial.