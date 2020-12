Cathy Barriga de nuevo contra el Gobierno: criticó dichos de ministro Paris por Maipú

El ministro de Salud Enrique Paris fue consultado esta mañana durante el balance de hoy, por la situación de la pandemia en la comuna de Maipú.

Al respecto relacionó los casos de coronavirus con fiestas clandestinas y las balaceras registradas durante la semana pasada en la comuna.

"Hay que reconocer que en Maipú han habido varias fiestas clandestinas, han habido situaciones muy riesgosas desde el punto de vista policial, se notó un aumento en la movilidad y esperamos que Maipú recupere su ritmo que no era de un aumento importante de casos. No tengo los datos de Maipú a la mano, pero tengo la gráfica que sí demuestra el aumento de casos en los últimos siete días", dijo el secretario de Estado.

Y de forma inmediata la alcaldesa de Maipú Cathy Barriga, subió a sus stories de Instagram, sus réplicas a las palabras del ministro.

"Quiero referirme al punto de prensa que dio el ministro de Salud, como lo hace siempre, en donde le preguntan sobre Maipú. Maipú, hace un par de semanas, tenía sólo en aumento un 7%. A diferencia de toda la Región Metropolitana no tenía que retroceder a Fase 2, comenzó diciendo la jefa comunal.

Agregó que "escuché que el ministro dijo que habían aumentado casos; la verdad es que en el último registro, del 26 de diciembre, se registran 272 casos. Creo que hay que informar adecuadamente para no alarmar a la población. Las fiestas clandestinas fueron en el mes de mayo y los eventos policiales, que yo sepa, no aumentan los casos de covid. Creo que hay que separar las harinas en cada costal y no alarmar a nuestra comunidad ni estigmatizarla".