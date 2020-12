"Chamagol" fue víctima de encerrona: "Están y andan desatados"

El ahora relator deportivo y exfutbolista, Sebastián González, o más conocido como "Chamagol", fue víctima de una encerrona durante la tarde de ayer.

El mismo comentarista publicó en su cuenta de Twitter que la encerrona fue cometida cuando se dirigía a su casa, luego de comentar el partido entre Huachipato y Coquimbo.

A pesar de que el crimen lo cometieron con violencia físicamente se encuentra bien y relata que dos horas después, encontraron su vehículo chocado.

"Hoy despues de comentar Huachipato vs Coquimbo y mientras me dirigía a mi casa fui UNA víctima más de la delincuencia en Stgo. Encerrona con violenciaCara con símbolos sobre la bocame robaron todo pero estoy bien, fisicamente no me paso nada. Están y andan desatados.2 hrs despues encontraron el auto chocado", escribió en Twitter.