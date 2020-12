Bolsonaro criticó a Argentina y aseguró que en Brasil "nunca será aprobado" el aborto

Luego de una maratónica jornada, Argentina legalizó el aborto libre en su país, siendo para muchas mujeres un triunfo en la lucha feminista para toda Sudamérica. Pero al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no le gustó y aseguró que "nunca será aprobado en nuestro suelo".

En su cuenta oficial de Twitter el mandatario brasileño se refirió al tema, lamentando "profundamente las vidas de los niños y niñas argentinas, quienes ahora están sujetos a ser cortados en el vientre de sus madres con el consentimiento del Estado".

Bolsonaro, quien se ha mostrado cercano a sectores ultraconservadores de su país, aseguró que "mientras dependa de mí y de mi Gobierno, nunca será aprobado el aborto en nuestro suelo". "Siempre lucharemos por proteger la vida de los inocentes", cerró el presidente de Brasil.

Una reacción bastante distinta a la que se dio en Chile. Camila Vallejo, diputada del Partido Comunista, señaló en la misma red social que "es simplemente hermoso" y que es "realmente notable este importante paso que la lucha feminista logró dar para las mujeres".

Daniella Cicardini, diputada del Partido Socialista, mostró que "toda mi admiración y cariño a las mujeres de Argentina por su lucha incansable, en la que nunca se rindieron, y que permitió que juntas hicieran historia".

– Lamento profundamente pelas vidas das crianças argentinas, agora sujeitas a serem ceifadas no ventre de suas mães com anuência do Estado. No que depender de mim e do meu governo, o aborto jamais será aprovado em nosso solo. Lutaremos sempre para proteger a vida dos inocentes!

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 30, 2020