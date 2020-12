El instructivo que sanciona a los diputados en TV genera reparos: "Hay que matizar y ver cuánto tiempo de la sesión se pierde el parlamentario"

Diversas reacciones generó la resolución de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, que mediante un instructivo, decidió sancionar y multar la asistencia de parlamentarios a actividades con medios de comunicación, como programas matinales, cuando éstas entorpezcan los deberes en el Congreso Nacional.

El presidente de la instancia, diputado Bernardo Berger (RN), señaló que "no se trata de que los parlamentarios no concurran a medios de comunicación. La labor de informar es parte de nuestras tareas, pero no puede ser a costa del primer y más importante deber que tenemos que es asistir a la pega, en este caso a la Sala, a las comisiones y a las votaciones".

En junio de 2020, la misma comisión había establecido algunos criterios, una suerte de recomendación, para que la aparición en TV de los diputados no topara con el horario de las sesiones. A partir de ahí varios se bajaron de la pantalla chica, como el caso de Pablo Vidal (IND): "Desde que salió la recomendación de la Comisión de Ética hace algunos meses, nunca más fui a un matinal en paralelo a una sesión", aseguró el diputado. Mismo caso para Diego Schalper (RN), quien no asiste a un matinal desde octubre.

En esa línea el presidente de la Corporación, Diego Paulsen (RN) reconoció que "nosotros ya teníamos un listado de parlamentarios que estaba asistiendo a matinales cuando ya había existido un pronunciamiento desde la Comisión de Ética, lamentablemente esta no tenía una multa asociada y hoy día cuando vemos que hay un incumplimiento por parte de los parlamentarios la Comisión de Ética estableció una multa y me parece bien aquello".

Perspectiva de género y matizar las sanciones

El instructivo no dejó indiferente a nadie en la Cámara Alta. Tanto en la oposición como en el oficialismo se aplaudió la medida aunque con algunas observaciones como la escasa perspectiva de género, tal como lo expuso la diputada Natalia Castillo (IND).

"Me parece razonable que se regule la aparición en medios durante el desarrollo de la Sala, lo que me parece mal es que la comisión de ética no aplicó perspectiva de género en la medida, desconociendo que somos las mujeres quienes hemos estado ausentes en los debates televisivos, así ha quedado demostrado en diversos estudios y una vez más no se toma en cuenta a la hora del análisis, lo que favorecerá nuevamente a los paneles de hombres", señaló la parlamentaria.

El diputado Gonzalo Winter (CS) aseguró que "me parece excelente que los políticos se comuniquen con la ciudadanía de la forma en que se hace en el siglo XXI y al mismo tiempo me parece bien que la ciudadanía hable de temas políticos con protagonistas, pero siempre he estado en contra de que sea en horario de sesión. Yo lo hago siempre en días que no hay sesión o en horarios en que no hay sesión. Lo que tampoco me agrada es que los políticos vayan a hacer otras cosas, o a comentar cualquier hecho".

Respecto a las sanciones, Winter pidió "más que suavizar, se podría matizar cuánto tiempo de la sesión se pierde el parlamentario, porque ¿qué pasa si yo le doy una cuña de 1 minuto a un diario? ¿Cuál es la diferencia?".

¿Cuáles son las sanciones?

Entre las sanciones, el nuevo instructivo establece que por participar en actividades de medios de comunicación no cumple con el deber de informar en sala un determinado proyecto, se le aplicará una sanción de censura y una multa del 7% de la dieta.

Si éste se ausentara a una votación por las mismas razones, se le aplicará una amonestación asociada a una multa de entre el 3 y el 5% de la dieta, dependiendo de si se trata de votaciones simples o de quórum, respectivamente.

En el mismo contexto, si un diputado se ausenta de forma prolongada de una sesión, la multa podría alcanzar al 2% de la dieta y una sanción ética de llamado al orden.