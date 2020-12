Ignacio Briones sobre Ponce Lerou: "En Estados Unidos estaría preso, sin ninguna duda"

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dio a conocer su opinión sobre la sanción que recibió el empresario Julio Ponce Lerou por su participación en el escándalo financiero denominado "Caso Cascadas".

En entrevista en "Stock Disponible" de Vía X, el secretario de Estado comentó lo que sucedió con el controlador de SQM, a quien le rebajaron una multa de US$62 millones iniciales a US3 millones, tras fallo dividido de la Corte Suprema.

Las declaraciones de Briones se dieron en el marco de un diálogo sobre la libre competencia. "La mejor manera de proteger el mercado es: competencia, competencia y competencia, sanciones drásticas a quienes se desvíen y también un rol autorregulador de los actores", planteó el titular de Hacienda.

"Aquí también es clave que los actores económicos, particularmente los relevantes, tienen el deber de cuidar el mercado", prosiguió el jefe de la billetera fiscal.

Julio Ponce Lerou / Foto: Aton Chile

Tras aquel último comentario, el periodista Freddy Stock le hizo la siguiente pregunta: "en un país que realmente defiende el mercado, ¿una figura como Ponce Lerou debiera estar preso?".

"Estaría preso, sin duda. En Estados Unidos estaría preso, sin ninguna duda", partió respondiendo el ministro Briones.

"Ahora, a mí no me corresponde juzgar lo que fallan los tribunales de justicia, no quiero que se lea en esos términos, pero si me preguntas qué hubiera pasado con ese caso en Estados Unidos, estaría preso", complementó.