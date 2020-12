Juicio a los anunciados cambios que tendrá al plan Paso a Paso

El diario La Tercera de ayer dio cuenta de que el Gobierno prepara algunos cambios al plan Paso a Paso, los que serán anunciados este miércoles 30 de diciembre en un adelantado reporte presencial del estado de la pandemia de coronavirus en el país, dado que ese informe desde el Palacio de La Moneda es los lunes, jueves y sábado desde que dejó se efectuarse a diario.

Esas modificaciones fueron pedidas por el Presidente Sebastián Piñera, y acotarían la duración de las fases y las cuarentenas, ligándolas a indicadores locales. También se permitirían viajes entre regiones considerando las vacaciones, pero con pasaporte sanitario obligatorio. Y habría un espacio para la recuperación de empleos.

Ministro Palacios asegura que habrá flexibilidad en el plan paso a paso para reactivar la economía El titular de esa cartera señaló que "a más tardar este jueves" habrá novedades y que hay dos grandes objetivos "disminuir los contagios y que las personas puedan recuperar sus puestos de trabajo".

El ministro de Economía, Lucas Palacios, contó ayer que "durante la pandemia hemos aprendido que uno de los elementos fundamentales que hemos tenido es la flexibilidad en las herramientas para ayudar a personas y empresas, y también de qué manera los protocolos mitigan el riesgo de contagio. Estamos revisando con los ministerios de Interior y Salud para ver qué pasos adicionales podemos dar para entregar flexibilidad a las personas y así puedan recuperar sus puestos de trabajo".

Carlos Pérez, Universidad San Sebastián.

De cara a estas modificaciones, el infectólogo de la Clínica de la Universidad de Los Andes y decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián, el doctor Carlos Pérez, señaló que "esos cambios me parecen bien a la luz de cómo han funcionado las medidas de las útimas semanas. Es bueno revisar y mejorar lo que se ha hecho, sin que eso signifique un relajo en lo tocante a restircciones a la movilidad y circulación de las personas en cada comuna o región cuando la situación epidemiológica lo amerite. Sobre los traslados por motivo de vacaciones, me parece razonable una flexibilización, pero siempre que sean cumplidas estrictamente el autocuidado ya conocido. En caso contrario habrá mas brotes en diversas partes del país. Por eso los mensajes deben ser claros y tienen que estar muy bien definidos los criterios para pasar de una fase a otra".

Héctor Sánchez, Universidad Andrés Bello.

El director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Héctor Sánchez, indicó que "tiene mucho sentido adecuarse a cada realidad regional, tal como permitir movilidad entre regiones en la misma fase, sabiendo que moverse implica mayor riesgo de contagio. Si algo ha mostrado la pandemia es que se comporta de forma distinta en cada región, y también la capacidad de hacer testeo y trazabilidad también es diferente dependiendo de la zona del país. También es lógico permitir traslados entre regiones que estén en la misma fase, pero hay que insistir en el peligro de enfermar. Hay que considerar además que las cuarentenas deben durar menos, lo que está determinado por la evolución de los indicadores, no por decisiones políticas. Veo que es muy probable que se llegue a un segundo peak, por eso hay que ser muy cuidadadosos para que el mensaje no sea entendido como una relajación de las medidas, teniendo un sentido de la complicada realidad que muchas personas viven".

Gonzalo Bacigalupe, Universidad de Massachusetts.

El salubrista y profesor de la Universidad de Massachusetts, Gonzalo Bacigalupe, sostuvo de forma crítica que "debido a la aceleración del contagio, que es algo muy grave, hay que repensar un nuevo pacto del Gobierno con la ciudadanía sobre el manejo de la pandemia, y mi sugerencia es sincerar la realidad y enfazar en que de aquí a fines de 2021, cuando logremos la inmunidad de rebaño por la vacuna, hay que seguir cuidándose. Eso es mejor antes que pensar en cambios que no se entienden. También hay que sincerar que el plan Paso a Paso logró mantener una meseta de contagios y de fallecidos por día, pero no los bajó. Además, sus indicadores no son respetados. Y también hay que sincerar que la enfemedad sigue fuera de control, pues las medidas no han sido suficientes y además se toman medidas imposibles de fiscalizar. Por eso hablo de un nuevo pacto para revisar en serior este plan. ¿Quién sabe ahora lo que significa estar en fase 1, 2 ó 3? Esa confusión hay que eliminarla para poder seguir ciertas indicaciones básicas. Decir que se hacen reuniones para ver qué anunciamos no es lo apto, mejor es enfocarse en el plano educativo, pues tanta ambivalencia y cambios hacen que nadie le crea a nadie… La gente quiere compartir, y para eso no siempre se pueden entregar las mismas indicaciones para todos."

Álvaro Castillo, Universidad Mayor.

Y el epidemiólogo social Álvaro Castillo, del Centro de Investigación de la Sociedad y la Salud de la Universidad Mayor, explicó que "me parece absurdo, por ejemplo, que alguien pudiera viajar desde Inglaterra a España, donde hay fuertes rebrotes, y luego a Santiago para seguir después a Temuco trayendo al país la nueva "cepa británica" del coronavirus. Es claro que nadie quiere estar confinado, pero para llegar a eso uno espera que las medidas que se toman sean coherentes, consistentes y razonables. También es claro que nadie desea que los negocios se pierdan, pero por eso hay que buscar un equilibrio que permita que la actividad económica se sostenga, pero de forma responsable y con protocolos más estrictos. Por ejemplo, no se puede apretar a la gente en su casa y al mismo tiempo dar libertad en los aeropuertos o en los malls".