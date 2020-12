La pregunta de Julio César Rodríguez que sacó aplausos: ¿Por qué algunos pueden ir de vacaciones a Miami y otros ni siquiera a Rancagua a ver a sus padres?

Julio César Rodríguez se ha tomado el micrófono del matinal de Chilevisión para interpretar en diversas ocasiones el sentir de la gente común, de "la calle", como dice él. Y hoy no fue una excepción. En conversación con el doctor Felipe Rivera, lanzó al aire lo que definió como "lo que los chilenos se preguntan hoy día".

"Doctor Rivera, le voy a hacer la pregunta que se hacen la gran mayoría de los ciudadanos humildes de este país, que hacen una vida cotidiana muy normal", partió diciendo Julio César Rodríguez.

"Si (alguien) vive en Santiago y tiene un familiar en Rancagua, no lo puede ir a ver para Año Nuevo. Tiene un familiar en Talca, en Longaví, en Ovalle, no puede viajar. No pueden viajar a Viña a ver a sus papás, pero alguien se toma un avión y se va a Miami siete días y vuelve. Se va a Madrid una semana. Y vuelve. Se va a Punta Cana de vacaciones y vuelve", argumentó el animador del matinal.

"¿Cuál es esta lógica? Porque no es gente que va a trabajar, o que va a un funeral o gente que se va a vivir afuera. Es gente que va a pasear. Es lo que los chilenos se preguntan hoy día", preguntó al aire.

La respuesta del panel

El doctor Felipe Rivera, a quien iba dirigido el comentario, respondió de inmediato. Agradeciendo la pregunta.

"No es lógico pensar que aparentemente exista esta diferencia. Porque lo que entiende la gente es que aquí los que tienen recursos para hacer una cosa, tienen más libertades para hacerla, que aquellos que no lo tienen".

"Debiera (haber) una ley pareja, porque la ley pareja, como dice el dicho, no es dura. Escuchaba en la radio que hoy en la mañana se veían filas de autos con lanchas, con motos de agua, que iban no precisamente a trabajar o a ver a un pariente enfermo. ¿Por qué? Porque el pillo del chileno trata de arrancarse de la ciudad antes de que coloquen la barrera sanitaria. Existe un concepto que se llama individualismo", finalizó.