Tere Marinovic se confiesa: "La verdad es que me parezco al burro de Shrek"

Tere Marinovic se ha transformado en una de las principales opinologas políticas de derecha gracias al constante uso que hace de sus redes sociales, donde suma cientos de miles de seguidores.

Pero esto también le han generado detractores. Por lo mismo, Marinovic confesó que "la verdad es que sí me parezco al burro de Shrek", una de los comentarios que ha recibido de los que más le han hecho gracia, según reconoció en conversación con el diario La Segunda.

La licenciada en Filosofía de la Universidad de Los Andes también conversó sobre sus nueve hijos (seis mujeres y tres hombres), asegurando que "dejan bastante secuelas físicas" a sus 47 años.

"La fatiga de material es bastante evidente. Después de los 40 empieza un proceso de decadencia física bastante indiscutible. No es extraño que en este periodo donde la mujer comienza a sentirse vieja, lo que más volore sea que le digan buenamoza", agregó.

Sobre que una de sus hijas haya accedido a la gratuidad, una política pública a la cual se declaró "absolutamente contraria", aseguró que "no soy yo quién deba dar explicaciones, sino quienes consideran que esto es razonable", calificando la gratuidad como "aberrante".

Finalmente, Marinovic aseguró que fue "partidaria de Pinochet y no me cansaré de decirlo", además de seguir "haciendo una evaluación positiva de su Gobierno, en el cual no creo que haya habido una política sistemática de violaciones a los derechos humanos", pese a las diferentes causas existentes a raíz de la dictadura militar.

Actualmente Tere Marinovic es directora de una fundación donde difunde sus ideas políticas: