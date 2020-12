Una niña de solo 12 años defendió a su madre apuñalando a su padrastro

Solo 12 años tiene una niña que para defender a su madre en un caso de violencia intrafamiliar tuvo que apuñalar a su padrastro, en la localidad Torrent, España.

El hombre realizaba en reiteradas oportunidades violencia de género sobre su pareja, de hecho, en una oportunidad la menor grabó un audio como prueba de las discusiones que sostenían.

Fue en eso cuando el sujeto tomó del cuello a la víctima, mientras la golpeaba en la cabeza. Ahí la niña decidió actuar tomando un cuchillo cocinero para apuñalarlo en su axila por el miedo que le provocaba que llegara a matar a su madre.

Personal policial español llegó hasta el domicilio, logrando constatar lesiones de la víctima, junto con escuchar las declaraciones de la menor, quien con absoluta entereza fue capaz de describir los hechos.

El amor no es violento

El amor no es celoso

El amor no insulta

El amor no controla

Si eres víctima o testigo de #ViolenciaDeGénero

👉 #Denúncialo pic.twitter.com/pRobQtWDlH

— Policía Nacional (@policia) December 30, 2020