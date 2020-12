Latinoamérica reacciona por aborto en Argentina: Bolsonaro se espanta y diputados en Paraguay piden minuto de silencio

Este miércoles en la madrugada se escribió a fuego un hito histórico en Argentina. El Senado aprobó la legalización del aborto, y ha traído repercusiones en toda la región.

Como en Brasil, por ejemplo, donde su presidente Jair Bolsonaro, sostuvo que "lamento profundamente la vida de los niños argentinos", quienes estarían "ahora sujetos a ser arrebatados del vientre de sus madres con el consentimiento del Estado".

Aseguró también que "en la medida en que dependa de mí y de mi Gobierno, el aborto nunca será aprobado en nuestro suelo".

– Lamento profundamente pelas vidas das crianças argentinas, agora sujeitas a serem ceifadas no ventre de suas mães com anuência do Estado. No que depender de mim e do meu governo, o aborto jamais será aprovado em nosso solo. Lutaremos sempre para proteger a vida dos inocentes!

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 30, 2020