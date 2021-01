Periodista hace estallar las redes tras aprobación del aborto en Argentina: "Salgan a violarlas a todas"

Argentina pasó a la historia de Latinoamérica cuando el 30 de diciembre el Congreso aprobó la Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta la semana 12 de gestión. Un logro trascendental para la mujer. Sin embargo, personas radicales han agitado de las redes sociales con comentarios amenazantes y de odio.

Hace unas semanas, antes de la aprobación de la histórica ley, una doctora de Mendoza subió un audio en que amenazaba a las mujeres con hacerlas sufrir cuando llegaran a abortar.

Ahora fue el turno de un periodista, que en su redes sociales llamó a violar a las mujeres que lideraron el movimiento de liberación femenina.

Mensaje

Se trata de Eliseo Lemus, quien subió el siguiente mensaje en sus redes: "Ahora salgan a violarlas a todas, si total el gobierno les paga un aborto. Que no se quejen ahora".

Redes

Las redes estallaron y fueron cientos las críticas ante tal violencia y odio del mensaje.

En medio de este ambiente, Lemus publicó una aclaración en que aseguró que se cuenta había sido hackeada. "Hola gente querida. Hace varios días que he vengo con problemas en mi cuenta. He visto malos comentarios sobre mí (…) Les cuento que el problema que he tenido ha sido porque me hackearon la cuenta", aseguró.

Redes

Sin embargo, varios usuarios de redes sociales colocaron en duda esta defensa, pues Lemus antes ya había hecho postes antibortistas.