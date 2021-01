Jadue insiste en que hay operación política contra el PC y defiende "independencia" del partido

El alcalde de Recoleta y precandidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue (PC), manifestó hoy estar de acuerdo con la decisión de su colectividad, que se negó al establecimiento de una lista unitaria con miras a la elección de convencionales constituyentes del próximo 11 de abril.

Insistiendo en que hay una "operación política" en contra de su partido, al cual se le sindica continuamente como el culpable de los desencuentros en la centroizquierda, manifestó que "todos le han echado la responsabilidad al PC", en un panorama donde la Democracia Cristiana también ha estado ausente.

"La primera carta por la lista unitaria yo la firmé, pero cuando me di cuenta de que una operación contra el PC, dije mejor no participar en esto", señaló Jadue en entrevista con Mesa Central de Canal 13. Y agregó que "ahora nos quieren obligar a ir, los que firmaron el acuerdo del 15 de noviembre, en una lista porque o si no, según ellos, perdemos la Constitución. Bueno, hicieron un mal acuerdo, háganse responsables y no le echen la culpa a nadie".

El actual jefe edilicio, quien aseguró que a pesar de sus buenos resultados en las encuestas está aún enfocado en la reelección en la alcaldía de la comuna capitalina, manifestó además que a su juicio, la oposición gana más de cara a la elección de constituyentes yendo separada, porque existe "mayor representatividad".

"¿Usted cree que en una lista donde van los socialdemócratas neoliberales y los antineoliberales se consiguen más votos que cada uno vaya a buscar sus respectivos votos? Yo creo que se consiguen muchos más yendo dos", manifestó, agregando que "es la misma percepción que tiene la DC y por primera vez estamos de acuerdo. El partido que más primarias ganó no se subió a eso, y por el lado de acá, el partido que más primarias ganó y que ganó la RM tampoco se sube", advirtió, puntualizando que no podría hacer alianzas frente a divergencias que calificó de base.

"Con estos mínimos comunes no puedo pactar, en nada representan lo que la ciudadanía ha demandado, lo que ha puesto sobre la mesa. Entonces, si nos vamos a arriesgar a ir en una lista única con gente que no quiere la Constitución que quiere la gente, yo prefiero ir en una lista separada con un bloque antineoliberal", sostuvo.