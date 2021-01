Habla camarógrafo de CHV detenido en toma del Mineduc: "La situación se vio peor de lo que pudo ser"

Durante la toma del Mineduc, por parte de miembros de la Aces, en el marco de la rendición de la Prueba de Transición Universitaria, varios estudiantes fueron detenidos, pero entre ellos, un camarógrafo de CHV/CNN, Álex Cuadra.

"Lo primero que recibí de Carabineros fue una obstrucción de que yo estaba grabando a una joven encadenada al Ministerio (de Educación). Nosotros íbamos a una cuña, pero al momento que me doy cuenta que la detención está siendo grave, donde llevan a una menor de edad que estaba dolida, según lo que ella comentaba, trato de registrar el hecho (…) Yo intenté atravesar entre medio del piquete, porque sentí que ya estaba siendo una especie de muralla para que no siguiera grabando.Quizás eso incomodó, quizás no fue la forma como lo pudimos haber manejado, pero luego vino el proceso de arrastrarme hacia adentro del furgón, lo que fue para mí lo más grave. Me tuvieron que quitar mi cámara al esposarme recién", relató el profesional.

Cuadra relata que "lo que hice fue girarme con mi cámara porque estaba recibiendo empujones. Cuando me giro, un carabinero alude que yo le pegué un empujón. Nosotros utilizamos un elemento que pesa 10 kilos al hombro, estamos en clara desventaja al momento que alguien nos pueda agredir porque perdemos el equilibrio muy rápido".