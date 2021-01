La dura crítica contra el doctor Ugarte: lo acusan de estar auspiciado por una clínica y no cuestionar al Gobierno

El doctor Sebastián Ugarte, uno de los personajes con mayor notoriedad pública en nuestro país durante los últimos meses, fue blanco de duras críticas por parte de su colega Eduardo Bronstein.

Para Bronstein, médico especialista en salud pública, Ugarte se encuentra en una condición de conflicto de interés al cumplir funciones de panelista frecuente en el matinal "Buenos Días a Todos" de TVN.

"Si nosotros estamos tomando un rol en la televisión que tiene que ver con la salud de la población, no podemos tener, al mismo tiempo que estamos dando este mensaje, un interés particular en esto. Y por qué, porque hay ciertas indicaciones que yo debiese dar y no las doy, porque van en contra, por ejemplo, de lo que es una clínica privada. Eso no debiese ocurrir", manifestó Bronstein en "Contigo en la Mañana".

El especialista en salud pública, también conocido como "Doctor Sing", fue más allá con sus críticas a Ugarte y reprochó su falta de cuestionamientos al manejo de la pandemia por parte del Gobierno de Sebastián Piñera.

"Por ejemplo, si usted tiene un doctor que está casi todos los días en televisión y que está auspiciado por una clínica, y nunca hay un ataque directo a la incongruencia que existe desde el Gobierno con algunas medidas como mantener el aeropuerto abierto o los malls, pero estamos culpando siempre a la gente, estamos diciendo que la gente se cuide, que la gente hace fiestas, que la gente no cumple las medidas", dijo.

"¿Y cuándo criticamos? En el canal público, en TVN, tenemos a una persona que no está dando esas indicaciones. Entonces, lo que quiero decir que tiene que haber una limpieza. A mí no me auspicia nadie, pero como médico siento el deber de decir que no naturalicemos estas circunstancias, porque no son naturales", prosiguió.

