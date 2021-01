Wikileaks: justicia británica rechaza extradición de Julian Assange a Estados Unidos

Un tribunal del Reino Unido decidió rechazar la petición de extradición contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, acusado de espionaje por las autoridades norteamericanas tras difundir miles de documentos oficiales y secretos a través de su sitio web.

A través de Twitter, Wikileaks informó sobre el rechazo de la petición de extradición, lo que habría supuesto el inicio de un proceso penal en el que podría ser condenado hasta a 175 años de cárcel.

El fundador de Wikileaks fue arrestado en abril de 2019 en la Embajada de Ecuador en Londres, donde permanecía refugiado desde 2012 para evitar ser extraditado inicialmente a Suecia, donde tenía pendiente una investigación por presuntos delitos sexuales.

Assange se encuentra detenido actualmente en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en el sureste de Londres.

Breaking: UK judge rules against extradition of Assange to US #AssangeCase

— WikiLeaks (@wikileaks) January 4, 2021