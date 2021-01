Horror en México: muere niña de 7 años que pidió a médicos no curarla tras maltratos de sus papás

Para no creerlo es lo que ocurrió con una pequeña de tan sólo 7 años en México, quien falleció tras pedir que no la revisaran ni curaran el el hospital, al cual fue derivada tras sufrir los maltratos de sus propios padres.

"No me curen. No quiero volver con mis padres para que me sigan pegando". Esa fue la súplica que la niña le hizo a los médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social La Margarita.

La pequeña fue ingresada por una hemorragia interna debido a una perforación en los intestinos, daño en el pulmón por una golpiza, quemaduras de cigarrillos en su cuerpo y diversas heridas en sus extremidades y cabeza.

Luego de estar cuatro meses hospitalizada, este fin de semana, la niña murió tras sufrir una falla multiorgánica. Y es que la niña llevaba ya años de maltrato. En enero de 2020 fue atendida tras ser violada por su tío, quien se mantiene prófugo, y al mes siguiente, fue atendida por cortes en sus piernas y luego operada por presentar lesiones en sus intestinos.

Lamentamos el sensible fallecimiento de la niña Yatziri, y refrendamos el compromiso de que los actos ocurridos con la menor no quedarán impunes. pic.twitter.com/jlKSbsRUoi — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) December 29, 2020

Los padres de la menor fueron detenidos, por los delitos de violencia familiar y abandono de persona.