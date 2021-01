Tras aumento de casos de covid en EEUU: ambulancias de Los Angeles no llevarán pacientes con pocas posibilidades de sobrevivir

Un devastador aumento en los casos de coronavirus tiene en alerta al condado de Los Angeles en Estados Unidos.

Según informa CNN en Español, en poco más de un mes, el condado de Los Angeles pasó de unos 400 mil contagiados el 30 de noviembre a 800 mil el pasado 2 de enero, acorde a lo indicado por funcionarios de salud.

El aumento de casos también queda demostrado en que aproximadamente uno de cada cinco residentes que se hacen la prueba da positivo por covid-19.

Actualmente hay más de 7.600 pacientes hospitalizados con coronavirus, de los cuales el 21% se encuentra internado en la UCI, existiendo muy pocas camas disponibles.

La supervisora Hilda Solís calificó lo que ocurre en el condado como un "desastre humanitario", indicando que "los hospitales están declarando desastres internos y tienen que abrir gimnasios de iglesias para que funcionen como unidades hospitalarias".

Por su parte la directora de salud pública del condado de Los Ángeles, Barbara Ferrer, señaló que el aumento de los casos de covid continuaría en los próximos días.

"Es probable que los aumentos en los casos continúen durante las próximas semanas como resultado de las fiestas y las celebraciones de fin de año y de los viajeros que regresan", expresó.

En ese sentido, afirmó que "es probable que experimentemos en enero las peores condiciones de las que hemos enfrentado toda la pandemia, y eso es difícil de imaginar".

Por su parte la directora de servicios de salud del condado de Los Ángeles, la doctora Christina Ghaly, señaló en declaraciones consignadas por Los Angeles Times que "muchos hospitales han llegado a un punto de crisis y tienen que tomar decisiones muy difíciles sobre la atención al paciente".

En tanto, la Agencia de Servicios Médicos de Emergencia (EMS) del condado de Los Ángeles ordenó a los equipos de las ambulancias que no transporten a los hospitales a los pacientes con pocas posibilidades de supervivencia y que conserven el uso de oxigeno.

"Con vigencia inmediata, debido al impacto severo de la pandemia de covid-19 en los servicios de emergencias médicas y los hospitales receptores del 9-1-1, pacientes adultos (de 18 años de edad o mayores) en un paro cardíaco traumático y no traumático fuera del hospital no serán transportados (si) no se logra el retorno de la circulación espontánea en el terreno", señaló la agencia en un memorando emitido a los trabajadores de las ambulancias la semana pasada.

Además, se indica en otro memorando que "dada la necesidad aguda de conservar oxígeno, con efecto inmediato, EMS solo debe administrar oxígeno suplementario a pacientes con saturación de oxígeno por debajo del 90%".

Las ambulancias en tanto, deben en algunos casos esperar durante horas que alguna cama se encuentre disponible en los hospitales para poder recibir a los pacientes.

"Estamos esperando de dos a cuatro horas como mínimo a un hospital y ahora tenemos que conducir aún más … luego esperar otras tres horas", sostuvo el EMT Jimmy Webb a KCAL, afiliada de CNN.