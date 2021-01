Doctor Ugarte y las críticas a su rol en TVN: "Soy empleado de una clínica, no recibo auspicio de ninguna institución"

El doctor Sebastián Ugarte se refirió a las duras críticas que recibió de parte de su colega Eduardo Bronstein, quien lo acusó de tener conflicto de interés en su rol como panelista habitual de "Buenos días a todos" por estar "auspiciado" por una clínica, como también por no cuestionar el manejo de la pandemia por parte del Gobierno.

"Soy empleado de una clínica, no recibo auspicio de ninguna institución. Lamento que el colega tenga esa opinión, pero creo que he criticado lo que me parece criticable de las medidas adoptadas por la autoridades", declaró Ugarte en La Segunda.

"Incluso cuando fui invitado al Palacio La Moneda, se me hizo una pregunta y, frente al ministro de Salud, tuve que dar una opinión crítica al plan Paso a Paso", apuntó.

El doctor Ugarte manifestó que el estar "tratando de aportar y de sumar no significa que no haya expresado críticas. Creo que el colega (Bronstein) está desinformado".