Las dudas sin resolver del millonario robo al sobrino de Alejandro Navarro tras aclaración del Senado

A fines de noviembre pasado, Eduardo Hernández Navarro, sobrino y ex asesor del senador Alejandro Navarro (PRO), sufrió un millonario robo fuera de su casa en Concepción. Tras un asalto en el que resultó con una herida bala en la mano, desconocidos le quitaron una mochila en la que portaba $60 millones en efectivo.

En aquel momento, Hernández Navarro sostuvo que gran parte de ese monto correspondía a su finiquito por 14 años como asesor parlamentario de su tío, además de un préstamo de $35 millones de pesos que recibió de parte de su suegro.

Sin embargo, el Senado, tras una investigación de radio Bío Bío, precisó que Eduardo Hernández recibió una indemnización de $1,5 millones de pesos por sus labores en la Cámara Alta entre 2012 y 2014.

Con dicha aclaración, se abren dudas sobre el origen del monto y las fechas en las que Hernández aseguró haber trabajado como asesor de Alejandro Navarro.

"Hay harta diferencia"

El propio Eduardo Hernández, consultado por la precisión que hizo el Senado, sostuvo que "yo estuve contratado por el Senado por un breve periodo dado que salió una ley donde era incompatible contratar familiares, por lo que mi trabajo con el senador Navarro fue con un contrato directo con él",

"Me indemnizó directamente Alejandro Navarro, no la Corporación. Finiquitó por años de servicio. Vendí un auto. Y no daré más declaraciones porque se ha tergiversado mucho el tema", agregó.

Periodista Yerko Ávalos renuncia a TVN y confirma su candidatura a alcalde "Tengo la energía, las ideas, el apoyo de profesionales de primer nivel con quienes aspiramos a convertir a Salamanca en una ciudad con proyección internacional, que brinde prosperidad a todos sus habitantes", afirmó.

Por otro lado, el abogado del senador Navarro, Guillermo Rioseco, reconoció que la relación laboral con Hernández fue más allá del tiempo que indicó el Senado, pero que en ningún caso se extendió por 14 años.

Del mismo modo, Rioseco explicó que hubo un finiquito directamente de Navarro a su sobrino -cuyo monto no especificó-, pero que tampoco se ajustaría a los millones que busca justificar Eduardo Hernández. "No sé cuanto trata de justificar con los finiquitos con el senador, pero, hay harta diferencia", estableció el abogado.