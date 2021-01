Las definiciones "feministas" de Vidal, Muñoz y Tarud que provocaron indignación en redes sociales

En el estreno del programa "Aquí se debate" de CNN Chile, los precandidatos a la presidencia del PPD Francisco Vidal, Heraldo Muñoz y Jorge Tarud entregaron sus definiciones respecto a distintas aristas. En dicho contexto, el conductor del espacio, el periodista Daniel Matamala, preguntó si se consideraban feministas.

Las respuestas fueron las siguientes:

Vidal: Yo he transitado del machismo más brutal, impuesto por mi familia matriz, particularmente por mi madre que ya no está. Nunca vi una mujer más machista que mi mamá. La persona que a mí me empezó a convencer se llama María Antonieta Saa. Cuando fui su jefe de campaña el año 93 me empezó a adoctrinar.

Muñoz: Absolutamente feminista, porque además tengo una hija feminista y no podría ser de otra manera. Hay derechos iguales de hombres y mujeres que se expresan en distintos ámbitos, desde el laboral hasta el trato y la cultura, el rechazo a una sociedad patriarcal como la que hemos tenido estos días. La dimensión cultural, quizás, es la más difícil.

Tarud: Feminista evidentemente en la igualdad de derechos de los hombres y las mujeres. Además, yo siempre en mi trabajo como parlamentario trabajé solamente con mujeres. Quiero decir una cosa, son tan leales las mujeres para trabajar, no miden nada, el sacrificio, realmente lo mejor que uno puede tener como ayuda son las mujeres, evidentemente partiendo por Dominique, mi propia mujer, porque ella me ha acompañado siempre, en todas las campañas, en todo lo que he hecho.

Aquellas afirmaciones, sobre todo la de Tarud, provocaron indignación en redes sociales. A continuación algunos comentarios al respecto:

Qué respuesta es esa, Jorge Tarud ? Qué machismo intrínseco en su opinión. Las mujeres como “ayuda” pic.twitter.com/eDml9muyh1 — Paulina Astroza (@PaulinaAstrozaS) January 5, 2021

Daniel Matamala en debate de candidatos PPD a la presidencia le preguntó a Jorge Tarud, Francisco Vidal y Heraldo Muñoz si se consideran feministas. Momento épico 🤫 — Camila Rojas Valderrama (@Camila_RojasV) January 5, 2021

¿Se consideran feministas? Vidal: "Sí, transité del machismo brutal impuesto particularmente por mi madre.." 😳 Muñoz: "Absolutamente, mi hija es feminista" 🙄 Tarud: "Claro! Nada mejor que la ayuda de las mujeres, todo lo que mi mujer me ayudado" 😒 Sorry, pero indignante https://t.co/pM3edfDo1y — Constanza Schonhaut (@ConySchon) January 5, 2021

Encontraba que la respuesta de Heraldo era mala, pero la de Tarud…me da la impresión de que hasta Heraldo y Pancho Vidal se dieron cuenta de la tontera que dijo. https://t.co/Jvl5ApjfGC — Fernanda Fahrenbühler (@fernanda_fah) January 5, 2021

La "ayuda" que declara Tarud que son las mujeres es insultante porque las ubica en segundo lugar. ES porque las mujeres tienen ese segundo lugar que las matan y las golpean. Eso es lo primero que hay que eliminar en la lucha contra el femicidio. — Marta Lagos (@mmlagoscc) January 5, 2021

El @PPD_Chile tiene mucho por transformarse sin duda. Me pregunto si este debate ayudó en la percepción ciudadana de alternativa política. Tarud siendo tarud https://t.co/dOMq0fgFp5 — Lucía Dammert (@LuciaDammert) January 5, 2021

Hasta el feminismo de Ernesto Belloni en VIña 2020 fue más convincente (y no me refiero solo a Tarud) https://t.co/EWVJZZGj9g — El Floro (@floro_ceballos) January 5, 2021

Oye pero que payaso Tarud. Dice que se considera feminista y luego nos encasilla en una definición y dice que somos “la mejor ayuda que se puede tener”. Vamos derechito al éxito 🥴 https://t.co/GuJLRQRuoA — 𝕁𝕒𝕧𝕚𝕖𝕣𝕒 (@lasenoracerpa) January 5, 2021

Lo q es no tener idea de qué están hablando… https://t.co/rqMxZU3Uyd — Siliconvalle (@siliconvalle) January 5, 2021

Que verguenza los tres. Pero Tarud lejos el weon mas machista.

Weones vergonzosos. https://t.co/yB0XEPldnw — 🦊 Mochicletera #ACAB 🌈 (@mochicleteando) January 5, 2021

En video: el momento en que Vidal, Muñoz y Tarud entregan sus definiciones feministas (crédito: CNN Chile)